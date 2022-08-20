Народная милиция ДНР сообщила, что одно из подразделений ВСУ сдалось в Зайцево Фото: REUTERS

20 августа в Зайцево одно из подразделений ВСУ добровольно сложило оружие и добровольно сдалось в плен.

- Целое подразделение ВСУ сложило оружие и сдалось, - сообщили в Народной милиции ДНР, уточнив, что теперь позиции украинских военных перешли под контроль ведомства.

По заявлению военных, в населенном пункте Зайцево по укреплениям ВСУ был нанесен артиллерийский удар. После этого с помощью Telegram украинским боевикам было отправлено сообщение с предложением добровольно сдаться. Спустя некоторое время после переписки в мессенджере бойцы ВСУ вышли с поднятыми руками.

Ранее сайт KP.RU писал, что российские военнослужащие делают все возможное, чтобы сохранить жизнь не только мирному населению Украины, но и военнослужащим территориальной обороны, что насильно пригнали на передовую. В частности, солдатам ВСУ по радио рассказывают, как правильно сложить оружие, чтобы выжить.