Видео с места взрыва автомобиля, где погибла Дарья Дугина появилось в сети 21 августа 2022 года

Дарья Дугина (Платонова). Фото: Радио КП

Очевидцы опубликовали в сети видео с места взрыва автомобиля, где погибла Дарья Дугина (Платонова) появилось в сети 21 августа 2022 года.

На кадрах видно, как сильно полыхает внедорожник, а само авто мощной взрывной волной разнесло так, что обломки транспорта засыпали дорогу. В результате образовалась небольшая автомобильная пробка.

Ранее знакомый Дарьи, общественник Андрей Краснов, заявил ТАСС, что девушка действительно находилась за рулем внедорожника, который принадлежит ее отцу. Однако по стечению обстоятельств, философ возвращался с фестиваля пассажиром другого авто.

Напомним, иномарка, за рулем которой, предварительно, была Дарья Дугина, взорвался на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы в Московской области. По словам очевидцев, детонация произошла под днищем автомобиля, после чего охваченная пламенем машина вылетела с трассы и врезалась в придорожную постройку.

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