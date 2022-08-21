Врачи на Кубе выявили первый случай заражения оспой обезьян у туриста из Италии Фото: Алексей БУЛАТОВ

Врачи выявили на Кубе первый случай заражения вирусом оспы обезьян, сообщает Cubadebate со ссылкой на местный Минздрав.

Инфицированным оказался турист из Италии, который прибыл в республику 15 августа. Сейчас медики оценивают его состояние как критическое.

Напомним, в июне 2022 года комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайной ситуации признал чрезвычайный характер вспышки оспы обезьян, однако эксперты пока не согласились с тем, что она представляет собой ЧС международного значения.

Ранее сообщалось, что произошло то, что так или иначе должно было случиться. В Россию завезли оспу обезьян. Роспотребнадзор сообщил о первом зафиксированном случае. Вирус обнаружен у молодого человека, вернувшегося из поездки по странам Европы. По данным некоторых СМИ это житель Санкт-Петербурга.