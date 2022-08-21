Георгий Мурадов. Фото: rk.gov.ru

Киев и Вашингтон организуют саммит так называемой "Крымской платформы" для того, чтобы нарастить провокации и создать новую точку эскалации России и НАТО. Такое мнение выразил в беседе с РИА Новости постоянный представитель республики Крым при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.

Чиновник обратил внимание, что свое участие в мероприятии подтвердил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

"В Вашингтоне и Киеве рассчитывают на создание новой точки эскалации войны НАТО с Россией, - подчеркнул Мурадов. - Именно ради этого генсек блока Столтенберг натовским хлыстом активно загоняет своих подопечных на заседание".

По оценке постпреда российского лидера, на площадках платформы Соединенные Штаты собирается "дать отмашку" украинским националистам на усиление военных провокаций против Крыма, в том числе с применением американских вооружений.

Как ранее писал сайт KP.RU, заместитель руководителя министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Соединенные Штаты поощряют удары Вооруженных сил Украины по территории России, о чем свидетельствуют заявления украинской стороны.

По его словам, российская сторона неоднократно доводила до Вашингтона свою позицию и предупреждала, что такие действия ставят США "на грань превращения в сторону конфликта", чего Москва совсем не желает.

Напомним, известный американский философ, историк и лингвист Ноам Хомский выразил мнение, что США и Евросоюз "ведут немыслимую игру против России", оказывая Киеву масштабную экономическую и военную поддержку.

Он полагает, что Вашингтон поставил своей истинной целью лишить Москву возможности разрешить украинский конфликт с помощью дипломатии, Хомский назвал это причиной напряженной обстановки во всем мире.