Кадыров сообщил об освобождении населенного пункта Пески в ДНР

Рамзан Кадыров Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Населенный пункт Пески в Донецкой народной республике полностью освобожден силами союзных войск. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале в воскресенье, 21 августа 2022 года.

По словам Кадырова, еще потребуется время на зачистку поселка от мин и поиск схронов, оставленных украинскими войсками.

"Нацики специально оставляют после себя немалое количество "секретов", от которых страдает в первую очередь гражданское население, - уточнил глава Чеченской республики. - На очистку уйдёт немного времени, после чего жители поселка смогут спокойно передвигаться по улицам и восстанавливать мирную жизнь".

Как ранее писал сайт KP.RU, глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что войска Донецкой народной республики завершают зачистку поселка Пески в Донецкой области. Пушилин уточнил, что Пески было сложно брать под контроль, поскольку противник там "буквально вгрызался в землю". По его словам, украинские военные прорыли тоннели даже между подвалами домов.

Напомним, 4 августа, в Народной милиции ДНР заявили, что силы республики смогли взять под свой контроль 70% поселка Пески. В тот же день начальник главного оперативного управления Генштаба Украины Алексей Громов заявил об отходе украинской армии из района Семигорье на Артемовском направлении и из района шахты Бутовка вблизи Авдеевки.