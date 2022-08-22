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В мире22 августа 2022 5:27

"Пустая трата денег". Американцы раскритиковали поставки вооружения Украине

Читатели Newsweek раскритиковали поставки вооружения Украине
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Американцы критикуют власти США за поставки вооружения на Украину

Американцы критикуют власти США за поставки вооружения на Украину

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Публикация американского издания Newsweek о том, что Соединенные Штаты пообещали оказать Украине военную помощь на 25,2 млрд долларов, в то время как Европа "не взяла на себя существенных новых обязательств", огорчила читателей.

По мнению многих комментаторов, поставки вооружений и боеприпасов Киеву – это пустая трата ресурсов, которая может быть выгодна разве что лично президенту США Байдену и американскому военно-промышленному комплексу.

"Украина была и является просто пустой тратой денег, миллиардов и миллиардов, - написал комментатор с никнеймом HH Victor. - Это, по сути, черная дыра с горизонтом событий, из которого ничего не возвращается и за которым все, деньги, вооружения или люди, просто исчезают".

Некоторые американцы предположили, что Байден демонстрирует такое рвение из опасения, что его "темные дела" с сыном Хантером на Украине станут достоянием общественности.

Другие читатели отметили, что Вашингтон также имеет свою выгоду из украинского конфликта. По их оценке, деньги получает не Украина, а американский военно-промышленный комплекс, используя их для производства нового оружия.

Как ранее писал сайт KP.RU, западные журналисты выяснили, что Соединенные Штаты готовят новый пакет военной помощи для Украины в размере порядка 800 миллионов долларов. Для выделения дополнительных средств Киеву американская сторона намерена задействовать полномочия Джо Байдена.

Напомним, читатели издания Bloomberg возмутились заявлением американских властей о предоставлении Украине очередного пакета помощи. Так, один из пользователей отметил, что глупо "посылать миллиарды на помощь Украине, когда Соединенные Штаты разваливаются".