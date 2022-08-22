"Пустая трата денег". Американцы раскритиковали поставки вооружения Украине

Американцы критикуют власти США за поставки вооружения на Украину Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Публикация американского издания Newsweek о том, что Соединенные Штаты пообещали оказать Украине военную помощь на 25,2 млрд долларов, в то время как Европа "не взяла на себя существенных новых обязательств", огорчила читателей.

По мнению многих комментаторов, поставки вооружений и боеприпасов Киеву – это пустая трата ресурсов, которая может быть выгодна разве что лично президенту США Байдену и американскому военно-промышленному комплексу.

"Украина была и является просто пустой тратой денег, миллиардов и миллиардов, - написал комментатор с никнеймом HH Victor. - Это, по сути, черная дыра с горизонтом событий, из которого ничего не возвращается и за которым все, деньги, вооружения или люди, просто исчезают".

Некоторые американцы предположили, что Байден демонстрирует такое рвение из опасения, что его "темные дела" с сыном Хантером на Украине станут достоянием общественности.

Другие читатели отметили, что Вашингтон также имеет свою выгоду из украинского конфликта. По их оценке, деньги получает не Украина, а американский военно-промышленный комплекс, используя их для производства нового оружия.

Как ранее писал сайт KP.RU, западные журналисты выяснили, что Соединенные Штаты готовят новый пакет военной помощи для Украины в размере порядка 800 миллионов долларов. Для выделения дополнительных средств Киеву американская сторона намерена задействовать полномочия Джо Байдена.

Напомним, читатели издания Bloomberg возмутились заявлением американских властей о предоставлении Украине очередного пакета помощи. Так, один из пользователей отметил, что глупо "посылать миллиарды на помощь Украине, когда Соединенные Штаты разваливаются".