Власти Запорожья предостерегли Киев от посягательств на территорию Крыма Фото: REUTERS

Киеву следует прекратить многолетнюю истерику из-за статуса Крыма, так как посягательство на российскую территорию будет иметь для Украины плачевные последствия. Соответствующее заявление сделал в беседе с РИА Новости член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

"Киевскому режиму уже пора прекратить многолетнюю истерику насчет российского статуса Крыма и смириться с тем, что это законная и неотъемлемая территория Российской Федерации, посягательство на которую будет иметь для агрессора колоссальные плачевные последствия", - подчеркнул Рогов.

Он также обратил внимание, что Киев навсегда потерял не только Крым, но еще и Донбасс. А теперь из состава Украины уходят Запорожье и Херсон, добавил Рогов.

Напомним, Владимир Рогов опасается, что киевский режим может применить биологическое оружие на освобожденных российскими войсками территориях. По его оценке, Киев "может пойти на любые провокации".

Как ранее писал сайт KP.RU, постоянный представитель республики Крым при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов выразил мнение, что Киев и Вашингтон организуют саммит так называемой "Крымской платформы" для того, чтобы нарастить провокации и создать новую точку эскалации России и НАТО.