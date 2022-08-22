Цена газа в Европе превысила 3000 долларов впервые с начала марта 2022 года

Стоимость газа в Европе стремительно растет Фото: REUTERS

Стоимость газа в Европе во время торгов в понедельник, 22 августа, поднялась выше 3000 долларов за тысячу кубометров, что произошло впервые с начала марта 2022 года. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Стоимость сентябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах стремительно преодолела планки в 2800 и 2900 долларов, в результате превысив 3 тысячи долларов. Общий рост цены на голубое топливо с начала торгов превышает 18%.

Как ранее писал сайт KP.RU, "Газпром" заявил об остановке единственной турбины газопровода "Северный поток" на трое суток для проведения ремонт. Уточняется, что турбина будет остановлена 31 августа текущего года. Соответственно, на это время будет приостановлена и транспортировка газа по данному газопроводу.

Напомним, корпорация "Газпром" не исключила, что стоимость голубого топлива в Европе предстоящей зимой могут подняться выше рекордных 4000 долларов за 1 тысячу кубометров.