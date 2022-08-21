Глава ДНР Пушилин прокомментировал взрыв автомобиля Дарьи Дугиной Фото: Дмитрий СТЕШИН

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в своем телеграм-канале прокомментировал взрыв автомобиля Дарьи Дугиной, дочери известного российского политолога и философа Александра Дугина.

По его мнению, к случившемуся могут быть причастны украинские террористы.

- Мерзкие негодяи! Террористы украинского режима, пытаясь ликвидировать Александра Дугина, взорвали его дочь… В автомобиле. Светлая память Дарье, она настоящая русская девушка, - написал Пушилин в своем посте.

Напомним, трагедия произошла в ночь на 21 августа в районе поселка Большие Вяземы Московской области. Там взорвался внедорожник Land Cruiser Prado в котором находилась Дарья. Сейчас на месте трагедии работают экстренные службы. В сети появилось видео с места случившегося. также туда прибыл и сам Александр Дугин.

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