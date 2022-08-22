Убийца выставила на продажу машину, на которой следили за Дарьей Дугиной

Политолог Дарья Дугина была убита 20 августа 2022 года, ее автомобиль был взорван в Подмосковье Фото: из соцсетей

Автомобиль Mini Cooper, за которой перед убийством следили за политологом Дарьей Дугиной, выставлен на продажу в Киеве. Судя по фамилии продавца, избавиться от машины решила подозреваемая в организации убийства Дугиной Наталья Вовк. Продавца авто на украинском сайте зовут Данил Шабан. Что полностью совпадает с фамилией дочери убийцы – Софии Шабан.

На информацию об этом, размещенную на одном из украинских сайтов по продаже авто, обратил внимание украинский журналист и блогер Анатолий Шарий.

"Авто, на котором следили за Дугиной, было продано совсем недавно в Украине. Я так понимаю, объявление еще не сняли. По ходу, они продают машину, на которой следили за Дугиной. Это трэш", - сообщил Шарий в своем телеграм-канале.

Ранее в ФСБ РФ заявили о раскрытии убийства Дугиной. По информации Федеральной службы безопасности России, данное преступление подготовлено и совершено украинскими спецслужбами, заявили в ФСБ. Исполнительница убийства Дугиной — гражданка Украины Наталья Вовк, скрывшаяся после преступления в Эстонии.

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