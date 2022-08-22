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Происшествия22 августа 2022 11:46

Убийца выставила на продажу машину, на которой следили за Дарьей Дугиной

Слежка за Дугиной осуществлялась на автомобиле Mini Cooper
Александр КИСЛОВ
Политолог Дарья Дугина была убита 20 августа 2022 года, ее автомобиль был взорван в Подмосковье

Политолог Дарья Дугина была убита 20 августа 2022 года, ее автомобиль был взорван в Подмосковье

Фото: из соцсетей

Автомобиль Mini Cooper, за которой перед убийством следили за политологом Дарьей Дугиной, выставлен на продажу в Киеве. Судя по фамилии продавца, избавиться от машины решила подозреваемая в организации убийства Дугиной Наталья Вовк. Продавца авто на украинском сайте зовут Данил Шабан. Что полностью совпадает с фамилией дочери убийцы – Софии Шабан.

На информацию об этом, размещенную на одном из украинских сайтов по продаже авто, обратил внимание украинский журналист и блогер Анатолий Шарий.

"Авто, на котором следили за Дугиной, было продано совсем недавно в Украине. Я так понимаю, объявление еще не сняли. По ходу, они продают машину, на которой следили за Дугиной. Это трэш", - сообщил Шарий в своем телеграм-канале.

Ранее в ФСБ РФ заявили о раскрытии убийства Дугиной. По информации Федеральной службы безопасности России, данное преступление подготовлено и совершено украинскими спецслужбами, заявили в ФСБ. Исполнительница убийства Дугиной — гражданка Украины Наталья Вовк, скрывшаяся после преступления в Эстонии.

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