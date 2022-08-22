"Нужно думать, а потом говорить": немцы жёстко ответили на слова Кличко о железном занавесе для России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пользователей Twitter возмутил призыв мэра Киева Виталия Кличко вернуть железный занавес между Россией и Европой.

"Пусть он помолчит и не вмешивается в подобные вопросы", — написали в комментариях

"Ой, а можно организовать железный занавес для Украины?" — предложил другой пользователь.

"Господин Кличко забыл, что если бы железный занавес все еще существовал, то он бы тоже не смог добраться до Германии. Поэтому вначале нужно думать, а потом говорить", — посоветовал юзер.

"Я каждый раз удивляюсь: украинцы избрали комика президентом, а боксера — мэром. Зачем нам помогать им?" — задался вопросом комментатор.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что Европе надо опустить железный занавес между собой и Россией, запретив гражданам РФ выезжать в Евросоюз. По его словам, "свыше 70% россиян поддерживают политику президента РФ Владимира Путина", а также одобряют проведение специальной военной операции на территории Украины. В связи с этим введение железного занавеса будет вполне логичным шагом, считает Кличко.

В прошлом году главный оратор и острослов украинской политики разменял полувековой юбилей. Мы знаем его в двух ипостасях — как прекрасного боксера и чемпиона мира, и как политика — мэра Киева. Руководить главным городом Украины Кличко стал в 2014 году после Майдана и с тех пор практически каждое его публичное выступление сразу же разбирается на цитаты. "Комсомольская правда" собрали для вас главные перлы от спортсмена-политика.