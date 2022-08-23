Немецкие журналисты раскрыли, кто управляет Зеленским Фото: REUTERS

Обозреватель немецкого издания Die Welt Кристоф Шлиц заявил, что президент США Джозеф Байден, канцлер Германии Олаф Шольц и лидер Франции Эммануэль Макрон решают, какого политического курса должен придерживаться президент Украины Владимир Зеленский.

"Очевидно одно: несмотря на все публичные заявления о праве Киева на самоопределение, президент США Джо Байден, канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон решают, что будет делать Зеленский, потому что без финансовой и военной помощи Запада Украина была бы совершенно беспомощна", - написал он в своей статье для издания.

Как отметил журналист, у Запада нет единой стратегии по украинскому конфликту: Вашингтон склоняется к дальнейшим поставкам вооружений, а Берлин и Париж намерены подтолкнуть Киев к переговорам с Москвой.

Как ранее рассказывал сайт KP.RU, Белый дом ищет замену президенту Украины Владимиру Зеленскому, заявила обозреватель Виктория Никифорова. В качестве аргумента приводится критика действий украинского лидера, в том числе со стороны его недавних сторонников, которая получает огласку в западных средствах информации.

В Донбассе по-прежнему тяжелая обстановка, украинские военные продолжают бессмысленные обстрелы жилого сектора с позиций, которые еще остаются под их контролем. В результате страдает мирное население. Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.