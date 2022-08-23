Военная спецоперация на Украине 23 августа 2022: прямая онлайн-трансляция Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 23 августа 2022 года.

Школьники и студенты, которые прибыли в Россию из республик Донбасса и из Украины, будут учиться в России на бесплатной основе. С конца февраля в Россию прибыло более 557 тыс. детей из ЛДНР и Украины.

Российская Федерация запросила проведение срочного заседания Совбеза ООН. Это связано с ситуацией на Запорожской АЭС и непрекращающимися провокациями в отношении нее со стороны Киева.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по бывшему зданию национальной Службы безопасности (СБУ) в Лисичанске, разрушив строение. После обстрела вокруг здания разбросаны украинские паспорта и различные документы украинского ведомства.

Киеву следует прекратить многолетнюю истерику из-за статуса Крыма, так как посягательство на российскую территорию будет иметь для Украины плачевные последствия, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ

23:03 Reuters сообщил о крупнейшем новом пакете помощи США для Украины на $3 млрд

22:17 РФ распространила в СБ ООН и Генассамблее фотосвидетельства обстрелов Запорожской АЭС украинскими военными, заявил Небензя.

По его словам, ситуация с ядерной безопасностью на ЗАЭС за прошедшие две недели деградировала.

21:15 Системы ПВО работают в районе мыса Херсонес в Севастополе — губернатор

20:23 Зеленский хочет отобрать Крым у России "любыми средствами"

20:07 Источник: удар ВСУ по Донецку разрушил кабинет, где до этого находилась делегация Госдумы

18:20 МИД РФ заявил, что Москва полностью привержена продуктовой сделке, странам Запада не удастся опорочить Москву в глазах дружественных ей стран.

В сообщении ведомства говорится, что Запад планирует сделать вброс о том, что РФ якобы готовит "диверсию" в отношении одного из коммерческих судов, перевозящих зерно с Украины. Москва предостерегает Запад от опасных провокаций в отношении судов по "продуктовой сделке", ответственность за них ляжет на организаторов.

18:14 Российские силовики предотвратили теракт украинских спецслужб на массовом мероприятии в Бердянске, задержанный дал признательные показания

17:15 Кассации приговоренных к казни трех иностранных наемников в ДНР на данный момент находятся на рассмотрении, сообщил министр юстиции республики Юрий Сироватко.

15:28 Донецк в последние месяцы подвергается таким обстрелам со стороны Киева, каких не было в последние восемь лет — мэр

15:26 Гражданин Украины, прошедший подготовку в Чехии, готовил теракт в Донецкой Народной Республике в день проведения референдума о вхождении республики в состав РФ, заявил пресс-офицер министерства государственной безопасности ДНР Михаил Попов.

15:20 Система ПВО Iris-T будет поставлена Украине в ближайшие недели, заявил глава МИД ФРГ

14:47 Шольц заявил, что Канада и ФРГ согласовали новый пакет "военной помощи" Киеву, включающий системы ПВО, ракетные системы, "тонны" боеприпасов

14:27 Глава МИД Франции в разговоре с Лавровым "получила согласие" РФ на скорейшее направление миссии МАГАТЭ на ЗАЭС — заявление ведомства

13:49 Союзные войска вышли к административной границе Николаевской области

13:10 Два мирных жителя погибли при обстреле Донецка украинскими боевиками

13:00 Главное из нового брифинга Минобороны России:

- ВС РФ взяли под контроль 36 квадратных километров территории Херсонской области в результате наступления;

- ВС РФ освободили населенный пункт Комсомольское и установили контроль над территорией Николаевской области площадью 12 кв. км;

- Военные России уничтожили радиолокационный комплекс контрбатарейной борьбы производства США в районе населенного пункта Рогань Харьковской области;

- Завершается освобождение населенного пункта Марьинка, более 75 процентов которого уже находится под контролем союзных войск;

- ВКС РФ уничтожили до 200 националистов, поразив пункты временной дислокации двух бригад ВСУ в районах Славянска и Константиновки;

- ВС РФ развивают наступление на Донецком направлении, освобождена Марьинка, более 75% которой уже находится под контролем союзных войск;

- ВС РФ продолжают действия по окружению группировки ВСУ в районе Авдеевки.

12:53 На Херсонско-Николаевском направлении в районе Александровки войска уничтожили подразделения 28-й бригады ВСУ, вышли к административной границе Николаевской области — Минобороны РФ

12:41 В центре Донецка зафиксировано прямое попадание в администрацию Пушилина в результате украинского обстрела, сообщили в администрации главы ДНР.

12:36 ВСУ обстреляли гостиницу в Донецке, где останавливаются журналисты, сообщил корреспондент ТАСС.

12:09 В центре Донецка зафиксировано прямое попадание в многоквартирный жилой дом, сообщил мэр.

11:08 Гарантии безопасности Украине мог дать только договор с Россией, но украинская власть от этой возможности отказалась, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

10:50 Посла Украины в Казахстане вызвали в МИД республики в связи с высказываниями о призыве убивать русских, ему выражен протест.

09:50 Президент Польши Анджей Дуда прибыл в Киев, чтобы обсудить с руководством страны всестороннюю поддержку Украины

08:26 Власти Запорожской области собрали все материалы, доказывающие обстрелы ЗАЭС украинскими войсками, и готовы незамедлительно направить их в ООН, сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.