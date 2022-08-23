Госдеп: санкции США не мешают специалистам из России проводить инспекции в рамках ДСНВ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что санкции не мешают специалистам из России проводить инспекции на американских объектах в рамках Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ).

Как заявил Прайс в ходе брифинга с журналистами, введённые США санкции не создают препятствий для совершения российскими специалистами инспекций на территории США.

Вашингтон продолжит взаимодействовать с Москвой по дипломатическим каналам, отметил Прайс.

Ранее в российском посольстве в Вашингтоне заявили, что Россия и Соединенные Штаты ведут работу над устранением препятствий на пути возобновления инспекций по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), некоторые вопросы уже урегулированы.

8 августа сообщалось, что Россия уведомила США, что временно выводит из-под инспекций в рамках договора о СНВ свои объекты. В МИД РФ отметили, что российская сторона вынуждена прибегнуть к этой мере, поскольку Штаты якобы добивается перезапуска инспекционной деятельности на условиях, которые не учитывают актуальные реалии.