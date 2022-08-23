Цены на газ в Европе побили рекорд 1996 года Фото: Архив "КП"

Расчётная цена за газовые хабы в Европе стала рекордной за всю историю функционирования газовых хабов в Европе с 1996 года.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на данные лондонской биржи ICE, стоимость газовых фьючерсов в Европе достигла $2861,6 за 1 тыс. куб. м.

Как ранее писал сайт KP.RU, Стоимость газа в Европе во время торгов в понедельник, 22 августа, поднялась выше 3000 долларов за тысячу кубометров, что произошло впервые с начала марта 2022 года. Увеличение цены за день составило около 18%.

Напомним, канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе визита в Канаду собирается договориться о поставках канадского газа вместо российского. С соответствующим заявлением он выступил после прибытия в Монреаль.

Кстати, немецкий экономист Йенс Эрхардт заявил, что отказ от российского газа и замещение его за счет расширения возможностей по приему сжиженного природного газа обойдется Германии в триллион евро.