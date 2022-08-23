Politico заподозрило США в тайной передаче дополнительного оружия Украине Фото: REUTERS

США, предположительно, поставляют на Украину больше военной помощи, чем говорят об этом представители Вашингтона, говорится в материале газеты Politico.

В издании напомнили о заявлении представителя Пентагона, в котором он признал, что США отправляли на Украину противорадиолокационные ракеты HARM. Отмечается, что такая помощь не анонсировалась до этого публично.

"Когда мы впервые объявили о поставках ракет HARM, то их упоминание в нашем официальном заявлении не было конкретным. Мы представили это таким образом, что мы поставляем противорадиолокационные возможности", — приводит его слова издание.

США также включили в один из последних пакетов военной помощи и управляемые артиллерийские снаряды Excalibur без официальных уведомлений от Вашингтона.

Ранее сайт kp.ru писал, что в новый пакет военной помощи от Соединенных Штатов для Украины на сумму 450 млн долларов войдут РСЗО, патрульные катера и артиллерийские боеприпасы.

До этого Fox News сообщал, что задержки поставок вооружения странами Запада на Украину дают России превосходство. По словам бывшего заместителя начальника штаба армии США генерала Джека Кин, "есть подозрения, что необходимое Украине вооружение просто не поступает вовремя".

Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима".Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.