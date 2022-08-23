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Общество23 августа 2022 9:46

Почерневшая от горя мама Дарьи Дугиной словно окаменела на похоронах

Траурная церемония проходит в Москве
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Мама Дарьи Дугиной почернела от горя на похоронах дочери

Мама Дарьи Дугиной почернела от горя на похоронах дочери

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Мама погибшей журналистки Дарья Дугиной кандидат философских наук Наталия Мелентьева просидела неподвижно большую часть траурной церемонии – убитая горем женщина словно окаменела. Похоже, что у нее не осталось даже слез.

С трудом держится и отец – философ и политик Александр Дугин. В начале церемонии он произнес трогательную речь, в которой дрожащим голосом сообщил, что его дочь хотела служить добру и погибла во имя своей любимой родины – России.

"У нее было одно желание - не помните меня, сражайтесь за страну, любите наш русский народ. Она погибла за народ, за Россию, - подчеркнул философ.

Траурная церемония проходит в Москве

Траурная церемония проходит в Москве

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Напомним, церемония прощания с Дарьей Дугиной проходит в Москве во вторник, 23 августа 2022 года. Сайт KP.RU ведет онлайн-трансляцию прощания с 29-летней журналисткой и политологом, которую убили, взорвав в собственном автомобиле.