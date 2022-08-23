Лавров назвал убийство Дарьи Дугиной варварским преступлением, которому нет прощения Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой внешнеполитического ведомства Сирии Фейсалом Микдадом прокомментировал убийство журналистки Дарья Дугиной, назвав произошедшие варварским преступлением.

«Я не могу судить о том, что это было, я считаю, что это варварское преступление, которому нет прощения», - заявил глава российского внешнеполитического ведомства.

Лавров добавил, что Федеральный службы безопасности (ФСБ) уже установила факты и организаторов, подчеркнув, что «заказчикам и исполнителям нет никакой пощады».

Напомним, ранее ФСБ заявила о раскрытии убийства Дарьи Дугиной. В ведомстве имеются доказательства, что преступление совершила Наталья Вовк по заказу украинских спецслужб, после чего отправилась в Эстонию.

Как писал сайт KP.RU, убийство журналистки было совершено вечером 20 августа. По версии следствия, убийцы заложили взрывное устройство под днищем водительского сидения.