Военнослужащий ВСУ рассказал о массовых «эпидемиях паники» в рядах украинской армии Фото: REUTERS

Украинские солдаты массово бегут с линии фронта после артобстрелов, благодаря чему российские военные вклиниваются в позиции противника, рассказал военнослужащий ВСУ. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

"Иногда бывают настоящие эпидемии паники — с позиций срываются целые подразделения. <…> И оголяют целые участки длиной в километры. Самое печальное, о таких бегствах сразу становится известно россиянам через воздушную разведку дронами", - приводит его слова агентство.

После обстрела некоторые бойцы стремятся попасть в тыл под любым предлогом, отметил военный. По его словам, чаще всего бегству подвержены боевики территориальной обороны.

Ранее в российском Минобороны рассказали, что вооруженные силы Украины несут огромные потери, из-за которых военнослужащие бегут из подразделений в районе боевых действий в Соледаре и Марьинке в ДНР.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.