Власти Чехии отвергли обвинение в адрес министра обороны республики Черноховой в поддержке терроризма Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Чешские власти отвергли обвинение в адрес министра обороны республики Яны Черноховой в поддержке терроризма. Об этом пишет ТАСС.

"Обвинение Яны Черноховой в поддержке терроризма любым представителем РФ, которая совершает военные преступления на Украине, нельзя считать ни чем иным, как высшим проявлением цинизма", - заявил премьер-министр страны Петр Фиала.

Сама Чернохова в реакции на заявление властей Донецкой Народной Республики (ДНР) об участии Чехии в подготовке террористического акта на территории ДНР в день проведения референдума о ее вступлении в состав РФ, заявила, что "лучшего подтверждения действенности нашей помощи Украине мы вряд ли дождемся".

Накануне постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия ожидает, что правоохранительные органы Чехии дадут оценку словам министра обороны страны Яны Черноховой о гибели журналистки и политолога Дарьи Дугиной на наличие признаков поддержки терактов.

Напомним, Чернохова заявила, что ей ни жаль ни Дарью, ни ее отца, а также что "ночь на 21 августа в России запомнят надолго".

Как писал сайт KP.RU, в ночь на 21 августа в возрасте 29 лет умерла Дарья Дугина (Платонова)- дочь российского политолога и общественного деятеля Александра Дугина. Она погибла при взрыве внедорожника Land Cruiser Prado в Московской области. Сайт KP.RU рассказывал, кто такая Дарья Дугина и чем известна.

22 августа ФСБ России заявило о раскрытии дела об убийства дочери философа Александра Дугина Дарьи. Как и предполагалось, к убийству Даши Дугиной причастны спецслужбы Украины. Стало известно и имя исполнителя, нажавшего кнопку дистанционного устройства, вызвавшего детонацию взрывпакета под кузовом автомобиля девушки. Подробнее читайте в материале сайта KP.RU