Венгрия отказалась вводить визовые ограничения для россиян

Петер Сийярто Фото: REUTERS

Будапешт солидарен с Берлином по вопросу выдачи виз гражданам России, и вводить какие-либо ограничения в этой сфере не намерен. Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в социальных сетях.

"Здесь мы солидарны с позицией канцлера Германии и не планируем вводить какие-либо ужесточения или ограничения", - подчеркнул Сийярто.

По оценке главы венгерского министерства иностранных дел (МИД), Будапешт также отказывается обсуждать предложенные Эстонией санкции в сфере энергетики.

Антироссийские санкции не будут способствовать скорейшему урегулированию ситуации на Украине, уверен Сийярто.

Как ранее писал сайт KP.RU, министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявила о намерении предложить Европейскому союзу проект восьмого пакета санкций против России, который будет включать в себя эмбарго на все российские энергоносители.

Напомним, инициативы ряда стран Европейского союза ограничить или прекратить выдачу виз российским гражданам не останутся без ответа со стороны Москвы. Такое заявление сделал заместитель директора департамента печати и информации Министерства иностранных дел РФ Иван Нечаев.