Главу Севастополя Развожаева насмешило снятие персональных санкций Британии

Михаил Развожаев Фото: Александр Ширков

Глава Севастополя Михаил Развожаев прокомментировал сообщения средств массовой информации об его исключении из санкционных списков Великобритании.

"Отменили заморозку активов" - как звучит", - написал губернатор в своем телеграм-канале, сопроводив текст "смеющимся" смайликом.

Развожаев обратил внимание, что никогда не был за границей и не имеет там никаких активов, поэтому включение либо исключение из каких бы то ни было персональных западных санкций на него никак не влияет.

По его словам, такое внимание к его персоне со стороны англосаксов указывает, что "сильно у них там кого-то Севастополь раздражает, что безусловно приятно".

"Тем не менее, остаюсь почетным участником каких-то санкционных списков США, Евросоюза и ещё чего-то там", - заключил глава Севастополя.

Как ранее писал сайт KP.RU, Великобритания ослабила санкции в отношении России, связанные со страхованием в авиационной отрасли. Об этом сообщило Министерство внешней торговли Соединенного Королевства, добавив, что послабления не коснутся военных товаров и технологий.

Напомним, Лондон ввел санкционные ограничения в отношении британского видеоблогера Грэма Филлипса. По оценке британских политиков, его сюжеты о ситуации в Незалежной "дестабилизируют Украину и подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету или независимости" этой страны.