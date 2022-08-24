Дугин опубликовал первые посты в своем телеграм-канале после гибели дочери Дарьи

Александр Дугин возобновил активное ведение соцсетей спустя несколько дней после убийства своей дочери Дарьи Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российский философ, политолог и общественный деятель Александр Дугин впервые опубликовал посты в своем Telegram-канале после убийства своей дочери, все они посвящены Дарье Дугиной.

Среди опубликованных постов - фото из Сербии, где неравнодушные к трагедии люди нарисовали памятное граффити, а также памятник «Весть» в Брюсовом переулке, куда ранее приходили люди с цветами и свечами

Дочь Александра Дугина Дарья была убита 20 августа нынешнего года, 23 августа девушка была похоронена (прощание с ней состоялось в столичном телецентре Останкино). Ее машину взорвали в Московской области. В ФСБ РФ сообщают, что данное преступление было спланировано и осуществлено украинскими спецслужбами.

При этом в российских силовых структурах обращают особое внимание на то, что целью злоумышленников была именно Дарья Дугина, ее отец Александр Дугин интереса для организаторов преступления не представлял.

Дарья Дугина активно поддерживала спецоперации РФ на Украине и лично ездила на освобожденные в ходе СВО территории (в частности, незадолго до своей гибели она побывала в городе Мариуполь).

Александр Дугин опубликовал посты в память о своей дочери Дарье Фото: из соцсетей