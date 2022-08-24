Небензя: Россия выступает против виртуального участия Зеленского в заседании Совбеза ООН по Украине

Постпред России при ООН Небензя заявил, что Россия против виртуального участия Зеленского в заседании Совбеза. Фото: REUTERS

Российская делегация возразила против виртуального участия украинского лидера Владимира Зеленского в заседании Совета безопасности ООН в среду 24 августа. Об этом сообщил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

«Наша делегация возражает против виртуального участия президента Украины Владимира Зеленского в сегодняшнем заседании», - цитирует Небензю РИА Новости.

Постпред РФ уточнил, что Россия не возражает против участия Зеленского или представителей Украины в заседании Совбеза, но требует, чтобы его или их участие было очным. Небензя отметил, что Россия настаивает на физическом присутствии представителей Украины в зале Совета безопасности не по политическим мотивам, а в порядке соблюдения существующей процедуры подобных мероприятий.

Напомним, США, Албания, Франция, Великобритания, Ирландия, Норвегия запросили заседание СБ ООН по Украине на 24 августа 2022 года.

Ранее сообщалось, что западные страны не предлагают Организации объединенных наций (ООН) ввести новые санкции против России из-за того, что опасаются низкой поддержки.