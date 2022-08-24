Британцы раскритиковали Байдена за выделение почти 3 млдр долларов Украине

Британцы раскритиковали Байдена за очередной транш финансовой помощи Киеву. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Президент США Джо Байден попал под шквал критики простых британцев после того, как объявил о выделении без малого трех миллиардов долларов Киеву. Читатели Daily Mail предложили ЕС разорвать отношения с США после этого шага.

В комментариях к статье DM о самом крупном транше военной помощи США Украине британцы задаются вопросом, куда делись ранее выделенные Киеву деньги и предполагают, что эти средства осядут на оффшорных счетах украинских политиков, в том числе и президента Владимира Зеленского.

«Режим Байдена хочет, чтобы в Европе была война. Европе нужно разорвать связи с Соединенными Штатами», - написал один из читателей издания.

Ранее президент США Джо Байден сообщил о предоставлении крупнейшего пакета военной помощи Украине размером почти в 3 млрд долларов.

Позже премьер Украины Шмыгаль сообщил, что Киев получил от США 3 млрд долларов безвозвратной помощи. Средства поступили в госбюджет через механизм Всемирного банка.