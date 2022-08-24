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Политика24 августа 2022 19:55

Посла России Змеевского вызвали в МИД Чехии из-за высказываний Небензи

Ранее глава чешского МИД Чернохова заявила, что ей «не жалко» погибшую в Подмосковье Дарью Дугину, Небензя назвал это заявление поддержкой терактов
Мария ПАВЛОВА
Посла России вызвали в МИД Чехии из-за высказываний Небензи в ООН.

Посла России вызвали в МИД Чехии из-за высказываний Небензи в ООН.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Посла России в Праге вызвали в МИД Чехии в среду 24 августа. Поводом послужило высказывание постпреда России при ООН Василия Небензи о заявлении министра обороны Чехии ны Черноховой о гибели Дарьи Дугиной. Об этом написал в Twitter глава чешского дипломатического ведомства Ян Липавский.

«Замглавы ведомства Ярослав Курфюрст решительно осудил возмутительные и лживые обвинения РФ в адрес Чехии в СБ ООН», - написал Липавский.

Ранее Чернохова заявила, что ей ни жаль ни Дарью Дугину, ни ее отца, а также что «ночь на 21 августа в России запомнят надолго».

Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия ожидает, что правоохранительные органы Чехии дадут оценку словам министра обороны и назвал высказывания Черноховой открытой поддержкой и пропагандой терактов в отношении гражданского лица. Об этом Небензя сказал на заседании Совбеза всемирной организации.

Власти Чехии отвергли обвинение в адрес министра обороны республики Черноховой в поддержке терроризма. Об этом заявил премьер-министр страны Петр Фиал.