В Канаде заявили о готовности передать ФРГ оставшиеся пять турбин для "Северного потока" Фото: REUTERS

Власти Канады готовы передать Германии пять газовых турбин для газопровода "Северный поток, сообщила глава канадского МИД Мелани Жоли.

Она также уточнила, что пока турбины находятся на ремонте в Монреале.

- Таковым было решение, которое мы приняли. Это именно то, о чем нас попросила Германия, - заявила представитель дипломатического ведомства телеканалу CBC.

Днем ранее сообщалось, что канцлер ФРГ Олаф Шольц отправился с визитом в Канаду. Там он собирался договориться о поставках важного газа вместо российского. Позже ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал, что целью визита немецкого политика в Канаду могло быть обсуждение о предоставлении Канадой и Британией гарантий для "Газпрома" по вопросу турбин для газопровода "Северный поток".