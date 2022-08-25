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Экономика24 августа 2022 21:09

В Канаде заявили о готовности передать ФРГ оставшиеся пять турбин для "Северного потока"

Сейчас они находятся на ремонте в Монреале
София ГОНЧАРОВА
В Канаде заявили о готовности передать ФРГ оставшиеся пять турбин для "Северного потока"

В Канаде заявили о готовности передать ФРГ оставшиеся пять турбин для "Северного потока"

Фото: REUTERS

Власти Канады готовы передать Германии пять газовых турбин для газопровода "Северный поток, сообщила глава канадского МИД Мелани Жоли.

Она также уточнила, что пока турбины находятся на ремонте в Монреале.

- Таковым было решение, которое мы приняли. Это именно то, о чем нас попросила Германия, - заявила представитель дипломатического ведомства телеканалу CBC.

Днем ранее сообщалось, что канцлер ФРГ Олаф Шольц отправился с визитом в Канаду. Там он собирался договориться о поставках важного газа вместо российского. Позже ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал, что целью визита немецкого политика в Канаду могло быть обсуждение о предоставлении Канадой и Британией гарантий для "Газпрома" по вопросу турбин для газопровода "Северный поток".