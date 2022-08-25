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Общество25 августа 2022 8:04

Россияне назвали пять самых неудобных вопросов на собеседовании

Больше половины россиян испытывали дискомфорт на собеседовании
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Только треть россиян чувствует себя уверенно на собеседовании

Только треть россиян чувствует себя уверенно на собеседовании

Фото: Shutterstock

Свыше половины россиян испытывали дискомфорт во время собеседования. Это следует из результатов опроса (имеется в распоряжении KP.RU), проведенного Skillbox и VK, в котором поучаствовали 1,2 тысячи респондентов.

Об ощущении дискомфорта на этой процедуре при устройстве на работу сообщили 52% опрошенных, о чувстве уверенности – 31%, о сильном стрессе – 17%.

Перечислили россияне и самые неудобные вопросы, которые заставляют их испытывать неприязнь. Чаще всего назывались следующие: "Почему мы должны взять на эту вакансию именно вас?"; "Почему вы ушли с предыдущего места работы?"; "Кем вы видите себя через пять лет?"; "Почему вы хотите работать именно у нас?"; "Расскажите про ваши слабые и сильные стороны".

Руководитель направления "Психология" в Skillbox Александра Нечаева рассказала, что работодатель умышленно задает неудобные вопросы, чтобы проверить реакцию, стрессоустойчивость и коммуникативные навыки кандидатов на вакансию.

По ее словам, к этому можно подготовиться заранее, и для этого есть минимум два способа.

"Первый вариант: найти список вопросов и ответов в интернете, адаптировать под себя и прогнать перед зеркалом или другом, - уточнила Нечаева. - Это может помочь снять барьер в разговоре".

Второй способ - это прохождение курсов с HR-экспертами, в ходе которых разбирают механики "усиления себя как потенциального кандидата". В частности, подобные занятия проводятся на платформе Skillbox, отметила эксперт.

Как ранее писал сайт KP.RU, в России эксперты сервиса SuperJob провели исследование рекрутинговой активности на рынке труда в августе 2022 года. По результатам анализа экспертов выяснилось, что наибольший прирост спроса на персонал отмечается в сфере закупок (+45%). Кроме того, на 42% увеличилось число вакансий в службах доставок.

Напомним, 39% россиян хотели бы поменять работу уже этой осенью, а каждый пятый (19%) сделал это совсем недавно. Таковы результаты опроса, проведенного сервисом "Работа.ру". На этом фоне эксперты советуют: если у вас стабильная работа, в нынешней ситуации лучше за нее держаться и создавать финансовую подушку безопасности на случай потери работы или других трудностей.