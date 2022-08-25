Россияне назвали пять самых неудобных вопросов на собеседовании

Только треть россиян чувствует себя уверенно на собеседовании Фото: Shutterstock

Свыше половины россиян испытывали дискомфорт во время собеседования. Это следует из результатов опроса (имеется в распоряжении KP.RU), проведенного Skillbox и VK, в котором поучаствовали 1,2 тысячи респондентов.

Об ощущении дискомфорта на этой процедуре при устройстве на работу сообщили 52% опрошенных, о чувстве уверенности – 31%, о сильном стрессе – 17%.

Перечислили россияне и самые неудобные вопросы, которые заставляют их испытывать неприязнь. Чаще всего назывались следующие: "Почему мы должны взять на эту вакансию именно вас?"; "Почему вы ушли с предыдущего места работы?"; "Кем вы видите себя через пять лет?"; "Почему вы хотите работать именно у нас?"; "Расскажите про ваши слабые и сильные стороны".

Руководитель направления "Психология" в Skillbox Александра Нечаева рассказала, что работодатель умышленно задает неудобные вопросы, чтобы проверить реакцию, стрессоустойчивость и коммуникативные навыки кандидатов на вакансию.

По ее словам, к этому можно подготовиться заранее, и для этого есть минимум два способа.

"Первый вариант: найти список вопросов и ответов в интернете, адаптировать под себя и прогнать перед зеркалом или другом, - уточнила Нечаева. - Это может помочь снять барьер в разговоре".

Второй способ - это прохождение курсов с HR-экспертами, в ходе которых разбирают механики "усиления себя как потенциального кандидата". В частности, подобные занятия проводятся на платформе Skillbox, отметила эксперт.

Как ранее писал сайт KP.RU, в России эксперты сервиса SuperJob провели исследование рекрутинговой активности на рынке труда в августе 2022 года. По результатам анализа экспертов выяснилось, что наибольший прирост спроса на персонал отмечается в сфере закупок (+45%). Кроме того, на 42% увеличилось число вакансий в службах доставок.

Напомним, 39% россиян хотели бы поменять работу уже этой осенью, а каждый пятый (19%) сделал это совсем недавно. Таковы результаты опроса, проведенного сервисом "Работа.ру". На этом фоне эксперты советуют: если у вас стабильная работа, в нынешней ситуации лучше за нее держаться и создавать финансовую подушку безопасности на случай потери работы или других трудностей.