Совет Госдумы РФ призвал ООН и МАГАТЭ потребовать прекращения обстрелов Украиной Запорожской АЭС

Совет Госдумы призвал ООН и МАГАТЭ потребовать прекращения обстрела Украиной Запорожской АЭС Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Совет Госдумы РФ обратился к Организации Объединенных Наций (ООН) и Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) с призывом потребовать от Киева немедленного прекращения обстрела Запорожской атомной электростанции (АЭС). Данное обращение было опубликовано на официальном портале палаты парламента.

«Совет Государственной Думы … призывает ... дать принципиальную оценку преступным действиям Киева; потребовать от властей Украины немедленного прекращения обстрелов ЗАЭС и других объектов», - говорится в сообщении парламентариев.

В Государственной думе РФ также заявили, что обстрелы инфраструктуры могут привести к разрушению, что в данном случае несет «опасность радиоактивного, химического и биологического заражения».

Напомним, накануне гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в ходе своего визита в Париж заявил о скором достижении договоренностей по отправке миссии агентства на Запорожскую АЭС, отметив также необходимость определить все условия этой миссии. Напомним, ранее французский лидер Эммануэль Макрон также обсудили данную тему в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным.