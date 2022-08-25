Байден по телефону пообещал Зеленскому и дальше поддерживать Украину. Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден пообещал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому дальнейшую поддержку Украины со стороны официального Вашингтона. Об этом в числе прочего Байден и Зеленский говорили в телефонной беседе, которая состоялась в четверг 25 августа, рассказала в ходе регулярного брифинга пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Трансляция брифинга велась в социальных сетях Белого дома, она доступна здесь.

Карин Жан-Пьер заявила, что по итогам переговоров Байдена и Зеленского будет подготовлено заявление. Пресс-секретарь отметила, что в разговоре с Зеленским Джо Байден поздравил Украину с «особо знаменательным» днем независимости и выразил восхищение народом Украины и ее вооруженными силами. Также Байден напомнил Зеленскому о выделении без малого 3 млрд долларов на вооружение и технику и пообещал дальнейшую поддержку.

Тем временем чудовищные откровения и кровавая бравада украинских лидеров заставили Европу задуматься. Глава МИД Германии заявила об «абсолютном дефиците запасов собственного оружия».

Ранее эксперт заявил, что Россия сокрушила военную машину Украины еще в мае, с лета с нами воюет уже Запад, и дал прогноз о том, сколько еще продлится спецоперация.

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