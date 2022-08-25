В Киеве переименовали 95 улиц, переулков и площадей, названия которых были связаны с Россией и СССР

Кличко рассказал, как в рамках "дерусификации" изменяют киевскую топонимику.
Фото: Олег ТЕРЕЩЕНКО
В столице Украины переименовали 95 улиц, площадей и переулков, названия которых были связаны с Советским Союзом или Россией. Массовое переименование произошло в четверг 25 августа. О решении городского совета в своем Telegram-канале написал мэр Киева Виталий Кличко.
Кличко привел примеры изменения топонимики. Так, Тульская площадь стала площадью Героев УПА*, улица Маршала Малиновского – улицей Героев полка «Азов»*, а улица Питерская переименована в Лондонскую.
По словам Кличко, изменения топонимики украинской столицы проводятся в рамках процесса «дерусификации», который еще не завершен.
Также в рамках дерусификации на Украине запрещают российскую литературу.
Ранее на Украине потребовали «декоммунизировать» колбасу. Активистам Харькова не нравится название продукции местного мясокомбината – «Советская».
Еще более абсурдный пример «дерусификации» подал Львовский областной совет, который попытался «переименовать» Россию в Московию.