В Киеве переименовали 95 улиц, переулков и площадей, названия которых были связаны с Россией и СССР

Кличко рассказал, как в рамках "дерусификации" изменяют киевскую топонимику. Фото: Олег ТЕРЕЩЕНКО

В столице Украины переименовали 95 улиц, площадей и переулков, названия которых были связаны с Советским Союзом или Россией. Массовое переименование произошло в четверг 25 августа. О решении городского совета в своем Telegram-канале написал мэр Киева Виталий Кличко.

Кличко привел примеры изменения топонимики. Так, Тульская площадь стала площадью Героев УПА*, улица Маршала Малиновского – улицей Героев полка «Азов»*, а улица Питерская переименована в Лондонскую.

По словам Кличко, изменения топонимики украинской столицы проводятся в рамках процесса «дерусификации», который еще не завершен.

Также в рамках дерусификации на Украине запрещают российскую литературу.

Ранее на Украине потребовали «декоммунизировать» колбасу. Активистам Харькова не нравится название продукции местного мясокомбината – «Советская».

Еще более абсурдный пример «дерусификации» подал Львовский областной совет, который попытался «переименовать» Россию в Московию.