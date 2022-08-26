Аналитик Юшков раскрыл потери Евросоюза от временной остановки газопровода «Северный поток» Фото: Архив "КП"

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков раскрыл потери Евросоюза от временной остановки газопровода «Северный поток».

Как отметил Юшков, за три дня плановой остановки Европа потеряет немного. Он напомнил, что в сутки по трубопроводу прокачивается порядка 33 миллиона кубометров газа, а среднесуточное потребление в Германии составляет около 250 миллионов кубометров.

В случае, если прокачку газа остановят на более длительный срок, то цены на газ могут в один момент непредсказуемо вырасти, отметил эксперт.

Как ранее писал сайт KP.RU, "Газпром" заявил об остановке единственной турбины газопровода "Северный поток" на трое суток для проведения ремонт. Уточняется, что турбина будет остановлена 31 августа текущего года. Соответственно, на это время будет приостановлена и транспортировка газа по данному газопроводу.

Напомним, в Германии все чаще звучать призывы к правительству страны, чтобы оно дало разрешение на запуск газопровода "Северный поток – 2". Немецкие политики боятся, что отказ от проекта может спровоцировать энергетический кризис и, как следствие, массовые протесты.