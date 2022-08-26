Суд обязал правительство США опубликовать причины обыска в имении Трампа Фото: REUTERS

Суд Южного округа Флориды обязал правительство опубликовать обоснование обыска, который прошел в поместье бывшего президента США Дональда Трампа в Мар-а-Лаго. Об этом сказано в документе, поступившем в электронную базу суда в четверг, 25 августа.

В постановлении суда уточняется, что «не позднее полудня по времени Восточного побережья США» (19:00 мск) в пятницу, 26 августа, американское правительство обязано разместить в реестре суда версию аффидевита - заверенного документа с письменными показаниями, которые даны под присягой.

Напомним, об обысках рассказал сам Трамп. По данным СМИ, обыски в поместье экс-президента США продолжались более девяти часов, а участвовало в них по меньшей мере сто агентов Федерального бюро расследований (ФБР). Позже появилось сообщение, что во время обысков было изъято 11 комплектов секретных документов.

Согласно ордеру, обыск проходил в рамках расследования о незаконном использовании оборонной информации, а также речь шла о хищении и уничтожении документов, а прилагающийся к ордеру список изъятых предметов содержал пункты «Секретные документы» и «Конфиденциальные документы».