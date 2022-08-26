Четыре снаряда ВСУ попали в район хранилища радиоактивных изотопов Запорожской АЭС

Четыре снаряда упали рядом с хранилищем радиоактивных изотопов Запорожской АЭС в пятницу 26 августа. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинские войска обстреляли Запорожскую АЭС в пятницу 25 августа. Четыре снаряда попали в район хранения радиоактивных изотопов.

Об этом со ссылкой на администрацию Энергодара сообщает РИА Новости.

Сообщается, что после того, как четыре снаряда упали рядом с хранилищем радиоактивных изотопов, радиационный фон на электростанции не превысил норму.

Ранее ликвидатор аварии в Чернобыле профессор Кузнецов в эксклюзивном интервью KP.RU дал оценку ситуации на Запорожской АЭС после обстрелов.

Тем временем политолог Федоров назвал ядерным шантажом требования Запада отдать Запорожскую АЭС Киеву и заявил, что за украинскими ударами по Запорожской АЭС стоит США.

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