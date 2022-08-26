Глава евродипломатии Боррель назвал ситуацию вокруг Запорожской АЭС «чрезвычайно тревожной»

Жозеп Боррель заявил об обеспокоенности ситуацией на Запорожской АЭС. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ситуация вокруг Запорожской АЭС является «чрезвычайно тревожной». Об этом заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель.

«Ситуация вокруг Запорожской АЭС остается крайне тревожной», - написал Боррель в Twitter в пятницу 26 августа.

Также глава Евродипломатии напомнил о необходимости обследования станции экспертами МАГАТЭ.

Тем временем в МИД России заявили, что Киев пытается сорвать поездку МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. Но эти расчеты не оправдаются, считают в ведомстве.

Эксперты в эксклюзивном интервью KP.RU объяснили, как поступит Россия в ответ на бесконечные атаки Запорожской атомной электростанции: от жесткого ответа с ударами по украинским электростанциям до полной передачи в МАГАТЭ и возвращения ЗАЭС Украине.

Тем временем Британия бьет тревогу: экономисты не понимают, как англичане смогут пережить надвигающуюся зиму.

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