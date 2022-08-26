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Политика26 августа 2022 18:14

Медведев назвал причину начала Специальной военной операции на Донбассе

Медведев заявил, что предотвращение Третьей мировой стало поводом для проведения специальной военной операции России
Мария ПАВЛОВА
Медведев назвал причину начала спецоперации на Украине.

Медведев назвал причину начала спецоперации на Украине.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Предотвращение Третьей мировой войны стало поводом для проведения специальной военной операции России. Об этом заявил заместитель секретаря Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев в пятницу 26 августа в интервью французскому телеканалу LCI.

Медведев подчеркнул, что политика России направлена именно на предотвращение третьей мировой войны.

"Мы должны сделать всё, чтобы третья мировая война не случилась, и политика нашей страны направлена именно на это. Скажем прямо, даже специальная военная операция проводится для того, чтобы не случилось третьей мировой войны", - сказал Медведев.он.

Также Дмитрий Медведев ответил на вопрос о начале Третьей мировой словами из Апокалипсиса Иоанна Богослова и выразил надежду, что Апокалипсис не наступит.

Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 26 августа 2022 года. Следите за событиями вместе с нами.

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