Медведев назвал причину начала Специальной военной операции на Донбассе

Медведев назвал причину начала спецоперации на Украине. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Предотвращение Третьей мировой войны стало поводом для проведения специальной военной операции России. Об этом заявил заместитель секретаря Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев в пятницу 26 августа в интервью французскому телеканалу LCI.

Медведев подчеркнул, что политика России направлена именно на предотвращение третьей мировой войны.

"Мы должны сделать всё, чтобы третья мировая война не случилась, и политика нашей страны направлена именно на это. Скажем прямо, даже специальная военная операция проводится для того, чтобы не случилось третьей мировой войны", - сказал Медведев.он.

Также Дмитрий Медведев ответил на вопрос о начале Третьей мировой словами из Апокалипсиса Иоанна Богослова и выразил надежду, что Апокалипсис не наступит.

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