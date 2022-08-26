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Политика26 августа 2022 18:19

Медведев заявил, что превратился из либерала в "ястреба"

Замглавы Совбеза России назвал причиной изменения своих взглядов русофобию партнеров России
Мария ПАВЛОВА
Дмитрий Медведев объяснил смену своих взглядов с либеральных на "ястребиные".

Дмитрий Медведев объяснил смену своих взглядов с либеральных на "ястребиные".

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Дмитрий Медведев изменил свои либеральные взгляды и превратился из либерала в "ястреба". Об этом заместитель секретаря Совбеза заявил в пятницу 26 августа в интервью французскому телеканалу LCI.

Медведев признал, что в последнее время его взгляды претерпели изменение.

"Что же касается моих ощущений, то они, безусловно, изменились. Это правда", - сказал он, подчеркнув, что причина этого не в его личностном "перерождении", а в действиях партнеров России.

По словам Дмитрия Медведева, пересмотреть свои взгляды его заставили страны-партнеры России, которые начали придерживаться русофобского курса.

Также Дмитрий Медведев ответил на вопрос о начале Третьей мировой словами из Апокалипсиса Иоанна Богослова и выразил надежду, что Апокалипсис не наступит.

Кроме того, Медведев назвал причину начала Специальной военной операции на Донбассе.