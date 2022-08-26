Медведев заявил, что превратился из либерала в "ястреба"

Дмитрий Медведев объяснил смену своих взглядов с либеральных на "ястребиные".
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Дмитрий Медведев изменил свои либеральные взгляды и превратился из либерала в "ястреба". Об этом заместитель секретаря Совбеза заявил в пятницу 26 августа в интервью французскому телеканалу LCI.
Медведев признал, что в последнее время его взгляды претерпели изменение.
"Что же касается моих ощущений, то они, безусловно, изменились. Это правда", - сказал он, подчеркнув, что причина этого не в его личностном "перерождении", а в действиях партнеров России.
По словам Дмитрия Медведева, пересмотреть свои взгляды его заставили страны-партнеры России, которые начали придерживаться русофобского курса.
Также Дмитрий Медведев ответил на вопрос о начале Третьей мировой словами из Апокалипсиса Иоанна Богослова и выразил надежду, что Апокалипсис не наступит.
Кроме того, Медведев назвал причину начала Специальной военной операции на Донбассе.