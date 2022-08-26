В российском МИД сообщили о временном прекращении выдачи загранпаспортов с 10-летним сроком действия

В России временно приостановлена выдача загранпаспортов сроком действия 10 лет. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

С 26 августа россияне не могут получить загранпаспорта, срок действия которых составляет десять лет. Об этом сообщили на консульском информационном портале российского МИД. Отмечается, что это временная мера.

«С 26 августа временно прекращается прием заявлений о выдаче паспортов нового поколения (сроком действия 10 лет)», - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что можно в установленном порядке оформить паспорт, срок действия которого составляет пять лет.

«Оформление паспортов сроком действия 5 лет продолжится без изменений в установленном порядке в качестве первичного, взамен действующего, использованного, утраченного либо испорченного», - информирует консульский портал.

Тем временем в ЛНР открылись пункты выдачи российских паспортов. Теперь жителям республики необязательно выезжать в Россию, чтобы оформить новый документ.

Ранее сообщалось, что кешбэк за оплату банковской картой вырастет в России с 1 сентября 2022.