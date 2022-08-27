Вучич считает, что в Европе нет страны, способной выдержать нынешние цены на газ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ни одна страна Европы не может пройти сегодняшний энергетический кризис и закупать газ по текущим ценам. Такое заявление сделал президент Сербии Александар Вучич в своем обращении к нации.

Глава республики считает, что проблемы ожидают Европу предстоящей осенью и зимой. По его мнению, происходящее на данный момент в энергосфере «описать невозможно».

«Уже сегодня, покупая газ, вы не можете купить дешевле, чем за 4 тысячи долларов. Если цена на рынке 3,3 тысяч, то это 4-4,1 тысяч со всеми торговцами, посредниками и транспортными расходами В Европе нет страны, которая могла бы это выдержать», - заявил сербский лидер.

Как писал сайт kp.ru, в своем обращении Вучич также заявил, что Сербия спасла себя от банкротства, успев вовремя запастись дешевым газом. Как он считает, республика не смогла бы оплачивать голубое топливо при текущих ценах в 4 тысячи евро за 1 тысячу кубометров. По его словам, Белград покупает российский газ «по фантастической цене».