Американцы назвали Украину «самой коррумпированной страной в мире»

Американцы раскритиковали Байдена за помощь "самой коррумпированной стране в мире". Фото: REUTERS

Американцы раскритиковали своего президента Джо Байдена за то, что тот назвал Украину демократическим государством. Такое определение Байден дал в поздравительном послании в честь дня независимости Украины, заявив, что Киев «защищает свой суверенитет и демократию».

Резкую реакцию это заявление Байдена вызвало у американских пользователей Twitter, которые отметили, что, получив независимость, Украина допустила распространение нацистских взглядов и стала «самой коррумпированной страной в мире».

Американцы иронизируют, что Украина не может называться независимой страной, так как она «зависит от американских налогоплательщиков» и призывают «больше не отдавать им с трудом заработанные деньги». Также пользователей Twitter удивляют двойные стандарты Байдена.

«Джо Байден поддерживает самую коррумпированную страну в мире. На наши деньги!», - возмутился один из комментаторов.

Напомним, 25 августа Байден по телефону пообещал Зеленскому и дальше поддерживать Украину. Американский президент заявил, что восхищается народом Украины и ее вооруженными силами.

Тем временем Борис Джонсон посетил Киев в День независимости Украины и анонсировал пакет помощи. Речь шла о новом пакете помощи на 54 млн.