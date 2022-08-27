Франция и Германия призвали ЕС продолжить выдачу виз россиянам

Германия и Франция выступили против предложения не выдавать визы россиянам. Фото: REUTERS

Евросоюз должен продолжить выдачу виз россиянам, деятельность которых не связана с российским правительством. Об этом заявили Франция и Германия, в субботу 27 августа сообщает агентство Блумберг.

Агентство цитирует имеющийся в его распоряжении документ, в котором сформулирована позиция Франции и Германии по вопросу отмены виз гражданам России. Берлин и Париж предлагают продолжить выдавать визы студентам, ученым, художникам и другим специалистам, которые не имеют отношения к российскому правительству.

«Мы не должны недооценивать преобразующую силу личного опыта проживания в демократических системах, особенно для будущих поколений», - так аргументируют эти страны свою позицию.

Ранее Латвия приостановила выдачу въездных виз россиянам. Ограничительная мера введена на неопределенный срок.

Также сообщалось, что премьер Эстонии призвала лишить россиян «привилегии» посещать страны Европы. По словам главы правительства республики, туристические визы - не право человека.