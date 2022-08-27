Болгария отказывается обсуждать новый договор с «Газпромом»

Болгарское техническое правительство не намерено вести переговоры с "Газпромом". Фото: REUTERS

Болгария не намерена обсуждать новый договор с «Газпромом». Об этом заявил в субботу 27 августа вице-премьер по экономической политике технического правительства страны Христо Алексиев. Он подчеркнул, что техническое правительство Болгарии «не намерено вести разговоры о новом краткосрочном, среднесрочном или долгосрочном договоре с «Газпромом». Об этом Алексиев заявил в ходе переговоров с гендиректором дирекции «Энергетика» Еврокомиссии Юль-Йоргенсен, пишет ТАСС.

Также сообщается, что Болгария подтвердила и интерес своего участия в механизме совместного приобретения энергоносителей, которые будут созданы в рамках Энергетической платформы ЕС.

Ранее сообщалось, что болгарская компаний «Булгаргаз» ведет переговоры с российским холдингом «Газпром» о возобновлении поставок газа.

Напомним, в апреле «Газпром» прекратил поставки газа Болгарии и Польше из-за неоплаты в рублях.