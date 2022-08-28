Власти Запорожской области проработали план эвакуации на случай аварии на АЭС

Власти Запорожья готовы к эвакуации населения в случае аварии на Запорожской АЭС Фото: REUTERS

Сейчас Запорожская АЭС работает в штатном режиме, но украинские боевики ведут обстрелы территории еще с 18 июля, поэтому власти региона проработали план эвакуации на случай аварии на атомной электростанции. Об этом сообщил РИА Новости глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий.

"Зная коварство, безрассудность и безжалостность киевского режима к людям, которых он в публичной риторике называет своими гражданами, мы, разумеется, подготовились к любому развитию ситуации, и потому разработали план эвакуации населения в случае возникновения такой необходимости", - уточнил Балицкий.

По его словам, в результате таких действий Вооруженных сил Украины повреждены вспомогательные системы обеспечения АЭС и объекты жизнеобеспечения Энергодара.

Как ранее писал сайт KP.RU, министерство обороны России составило гипотетический сценарий катастрофы на Запорожской атомной электростанции из-за удара Вооруженных сил Украины.

Действия украинских войск могут привести к отказу резервных дизель-генераторов и мобильных насосов, что спровоцирует перегрев активной зоны и разрушение реакторных установок. В результате радиация накроет сотни километров.

Напомним, министерство обороны Российской Федерации представило карту последствий возможной аварии на Запорожской атомной электростанции (АЭС). Согласно прогнозам российского военного ведомства, радиоактивные вещества накроют Польшу, Германию, Словакию.