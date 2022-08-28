БМП-3 Фото: Южный военный округ

Союзные силы поразили огневые точки Вооруженных сил Украины под Бахмутом в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает РИА Новости.

Агентство уточняет, что позиции противника уничтожены ударами управляемыми ракетами с БМП-3.

Напомним, город Артемовск был переименован украинскими властями в Бахмут в рамках "декоммунизации". Власти ДНР такое решение не признали.

Как ранее писал сайт KP.RU, посол ЛНР в России Родион Мирошник сообщил о заходе союзных сил в Артемовск еще в начале августа. На тот момент в городе шли бои.

Напомним, южнее Артемовска на позициях, оставленных подразделениями 72-й механизированной бригады ВСУ, российскими военнослужащими обнаружено более 50 противотанковых мин французского производства EMP F2. Данные взрывные устройства, после установки в боевое положение, невозможно извлечь или обезвредить.