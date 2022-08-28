ВКС России ударили по цехам завода "Мотор Сич", где ремонтировали вертолеты ВСУ

Российская авиация ударила по цехам завода "Мотор Сич" в Запорожье Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли удары по цехам завода "Мотор Сич" в городе Запорожье, в которых осуществлялся ремонт украинских вертолетов. Об этом сообщил официальный представитель министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе брифинга в воскресенье, 28 августа 2022 года.

"Высокоточным оружием ВКС России в городе Запорожье на территории завода "Мотор Сич" поражены производственные цеха, в которых осуществлялся ремонт вертолётов воздушных сил Украины", - уточнил Конашенков.

Как ранее писал сайт KP.RU, союзные силы поразили огневые точки Вооруженных сил Украины под Бахмутом в Донецкой народной республике. Агентство уточняет, что позиции противника уничтожены ударами управляемыми ракетами с БМП-3.

Напомним, министр обороны России Сергей Шойгу признал, что темпы наступления российских войск в ходе специальной военной операции на Украине замедлились, но это сознательный шаг. По словам главы российского Минобороны, такой шаг необходим, чтобы минимизировать количество жертв среди мирного населения.