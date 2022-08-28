Минобороны РФ сообщило, что Киев за сутки дважды обстрелял Запорожскую АЭС

Украинские боевики дважды за сутки обстреляли ЗАЭС Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки дважды обстреляли территорию Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом сообщил официальный представитель министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков на брифинге в воскресенье, 28 августа 2022 года.

При первой атаке со стороны киевского режима снаряды упали рядом с хранилищем ядерного топлива и радиоактивных отходов.

"Всего было выпущено девять снарядов, три из которых упали в районе спецкорпуса № 2, в котором хранится новое ядерное топливо фирмы «ТВЭЛ» и твердые радиоактивные отходы", - уточнил Конашенков, добавив, что осколками повредило линию трубопроводов.

Второй обстрел пришелся на районы шестого энергоблока и шестой блочной станции, которая обеспечивает охлаждение реактора. На месте происшествия работают специалисты. Радиационный фон остается в пределах нормы, отметил представитель Минобороны РФ.

Подразделения ВСУ, атаковавшие Запорожскую АЭС, подавлены ответным гнем.

Как ранее писал сайт KP.RU, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий рассказал, что власти региона проработали план эвакуации на случай аварии на атомной электростанции из-за обстрелов ВСУ. Руководитель региона уточнил, что украинские боевики повредили вспомогательные системы обеспечения АЭС и объекты жизнеобеспечения Энергодара.

Напомним, член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов рассказал, что на ЗАЭС работают два энергоблока. Они обеспечивают электроэнергией как левый берег Днепра, так и контролируемые Украиной территории на правом берегу.