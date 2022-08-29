Число пострадавших в результате обстрела Энергодара со стороны ВСУ выросло до семи человек Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что число пострадавших в результате обстрела Энергодара со стороны украинских войск выросло до семи человек.

"Количество пострадавших в результате вечернего обстрела Энергодара боевиками Зеленского достигло семи человек - пятеро из них получили легкие ранения, двое - тяжелые", - написал он в своем Telegram-канале.

По словам представителя администрации, "шайка наркоманов и нацистов пытается сорвать визит делегации МАГАТЭ и мстит местным жителям за их желание донести правду о происходящем".

Напомним, в воскресенье вечером, 28 августа, ВСУ открыли огонь по жилым районам Энергодара Запорожской области.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.