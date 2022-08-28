Военная спецоперация на Украине 28 августа 2022: прямая онлайн-трансляция Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 28 августа 2022 года.

Военнослужащие из Национальной гвардии Украины, охранявшие Запорожскую АЭС, получают российское гражданство и переходят на службу в российские подразделения. Таким образом, подавляющее большинство украинских нацгвардейцев, задействованных на охране Запорожской АЭС, остались верны присяге и народу, живущему в Энергодаре.

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому граждане Донецкой и Луганской Народный республик, а также граждане Украины могут находиться и работать на территории России неограниченно долгое время. Также Путин подписал указ о выплатах беженцам из ЛДНР и Украины пенсий и денежных пособий.

В Министерстве обороны Российской Федерации заявили, что свыше 200 военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) были уничтожены в результате успешных действий союзных войск на Харьковском направлении.

Школы Донбасса, Запорожья и Херсонщины с 1 сентября 2022 года будут обеспечены вооруженной охраной. Для решения этой задачи уже выделено специальное финансирование.

ТРАНСЛЯЦИЯ

23:43 По информации ВГА города Энергодар, госпитализировано семь мирных жителей, двое из которых в тяжёлом состоянии. Отмечается, что данная провокация украинских боевиков направлена на срыв визита главы МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.

22:22 ВСУ нанесли удар по жилым районам Энергодара. Местные власти сообщают о взрывах в городе, экстренные службы собирают информацию о пострадавших и разрушениях гражданской инфраструктуры.

19:18 Российские военные сбили над Запорожской АЭС дрон-камикадзе ВСУ, его целью было хранилище отработанного ядерного топлива - ВГА Энергодара.

17:10 Мария Захарова назвала ядерным терроризмом действия Киева вокруг Запорожской атомной электростанции. По ее словам, Москва исходит из того, инспекция МАГАТЭ на Запорожскую АЭС состоится вне зависимости от деструктивного влияния Киева.

Дипломат также призвала не реагировать на информационные вбросы Запада о том, что Россию якобы "уговорили" на инспекцию МАГАТЭ на ЗАЭС.

16:50 Каховскую ГЭС и Новую Каховку в Херсонской области за день трижды обстреляли ВСУ, в центре города пожар, сообщил глава военно-гражданской администрации района.

15:42 Финансовая поддержка боевых действий Украины со стороны Британии иссякнет к концу года, сообщает газета Times со ссылкой на источник в британском министерстве обороны.

15:10 Власти Майами объявили программу по выкупу оружия, чтобы направить их на Украину.

13:17 Главное из нового брифинга Минобороны:

- В результате наступательных действий союзных войск на Донецком направлении потери 204-го батальона 241-й бригады территориальной обороны в населенном пункте Артёмовск превысили 60 процентов личного состава

- В результате высокоточного удара в районе Славянска Донецкой Народной Республики уничтожено более 100 националистов, проходивших обучение в центре подготовки резерва ВСУ

- Высокоточным оружием ВКС России в городе Запорожье на территории завода "Мотор Сич" поражены производственные цеха, в которых осуществлялся ремонт вертолётов воздушных сил Украины

- В районе города Никополь Днепропетровской области уничтожено нефтехранилище, с которого осуществлялось снабжение топливом подразделений ВСУ в Донбассе

- Уничтожены восемь складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов

- Киевский режим продолжает провокации с целью создания угрозы техногенной ядерной катастрофы на Запорожской атомной электростанции. За прошедшие сутки зафиксировано два обстрела артиллерийскими подразделениями ВСУ

11:29 Сотрудники ЗАГС в Мариуполе провели первую после освобождения города регистрацию брака, сообщили в Министерстве юстиции ДНР.

11:20 Шесть судов с сельхозпродукцией вышли из украинских портов, сообщило Минобороны Турции.

9:50 ДНР полностью обеспечена углем и может его экспортировать — Пушилин.

9:10 The Washington Post сообщила об увеличении поставок оружия на Украину из США морским путем. Издание отмечает, что с наращиванием перевозок тяжелой военной техники и артиллерии с большим боекомплектом, путь по морю стал предпочтительнее воздушного.

7:00 Власти Запорожской области готовы к любому развитию событий по ЗАЭС, проработан план эвакуации, заявил РИА Новости глава областной администрации Евгений Балицкий