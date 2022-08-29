Власти Энергодара: ВСУ вели обстрел города американскими гаубицами M777 из Никополя Фото: REUTERS

Украинские военные обстреляли Энергодар из Никополя с помощью американских гаубиц М777, заявил член совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Боевики ВСУ вели обстрел Энергодара сегодня вечером, используя американские гаубицы M777 калибра 155-мм», — написал он в своем Telegram-канале.

По его данным, выстрелы производились из города Никополь.

Представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов ранее заявил, что "шайка наркоманов и нацистов пытается сорвать визит делегации МАГАТЭ и мстит местным жителям за их желание донести правду о происходящем".

Напомним, в воскресенье вечером, 28 августа, ВСУ открыли огонь по жилым районам Энергодара Запорожской области.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.