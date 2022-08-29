МАГАТЭ оставит на Запорожской АЭС несколько представителей на постоянной основе Фото: REUTERS

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси намерен оставить на Запорожской атомной электростанции в Энергодаре на постоянной основе несколько своих представителей, рассказал постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«Как мы понимаем, в намерения генерального директора входит оставить несколько человек на станции на постоянной основе», – сообщил он в беседе с РИА Новости.

По словам дипломата, миссия МАГАТЭ на Запорожскую АЭС состоит примерно из 15 сотрудников секретариата агентства, занимающихся проблематикой гарантий и ядерной безопасности. Кроме того, их сопровождает команда сотрудников ООН, которые курируют вопросы логистики и безопасности.

Напомним, ранее стало известно, что делегация МАГАТЭ направляется на Запорожскую атомную электростанцию.

Как ранее писал сайт KP.RU, власти Запорожья выразили мнение, что удары Киева по Энергодару в Запорожской области направлены на срыв визита миссии МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию.