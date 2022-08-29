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Политика29 августа 2022 8:50

МАГАТЭ оставит на Запорожской АЭС несколько представителей на постоянной основе

Миссия агенства на станцию состоит примерно из 15 человек
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
МАГАТЭ оставит на Запорожской АЭС несколько представителей на постоянной основе

МАГАТЭ оставит на Запорожской АЭС несколько представителей на постоянной основе

Фото: REUTERS

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси намерен оставить на Запорожской атомной электростанции в Энергодаре на постоянной основе несколько своих представителей, рассказал постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«Как мы понимаем, в намерения генерального директора входит оставить несколько человек на станции на постоянной основе», – сообщил он в беседе с РИА Новости.

По словам дипломата, миссия МАГАТЭ на Запорожскую АЭС состоит примерно из 15 сотрудников секретариата агентства, занимающихся проблематикой гарантий и ядерной безопасности. Кроме того, их сопровождает команда сотрудников ООН, которые курируют вопросы логистики и безопасности.

Напомним, ранее стало известно, что делегация МАГАТЭ направляется на Запорожскую атомную электростанцию.

Как ранее писал сайт KP.RU, власти Запорожья выразили мнение, что удары Киева по Энергодару в Запорожской области направлены на срыв визита миссии МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию.